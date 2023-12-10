«Краснодар» уйдет на зимнюю паузу лидером РПЛ, если победит ЦСКА. Букмекеры назвали фаворита

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«Краснодар» встретится с ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России.

Команде Владимира Ивича нужно побеждать, чтобы уйти на зимний перерыв в качестве единоличного лидера РПЛ.

«Краснодар» – фаворит встречи с коэффициентом 2.30. Поставить на победу ЦСКА можно за 3.30, на ничью – за 3.50.

Игра состоится 10 декабря. Начало – в 19:45 по московскому времени.

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2 комментария
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Ключевое слово "если". Игра покажет, но думаю победят Армейцы!
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Пора Краснодару проиграть и на домашнем стадионе ..👌🏾
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