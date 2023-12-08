«Ювентус» – «Наполи»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча Серии А

8 декабря в матче 15-го тура чемпионата Италии сыграют «Ювентус» и «Наполи». Встреча пройдет на стадионе «Альянц» в Турине и начнется в 22:45.

После 14 туров «Ювентус» с 33 очками занимает второе место в таблице, уступая два балла лидирующему в Серии А «Интеру». «Наполи» с 24 очками находится на пятой строчке.

Беспроигрышная серия туринцев составляет девять матчей, в которых команда Массимилиано Аллегри семь раз победила и дважды сыграла вничью.

Неаполитанцы дважды проиграли в трех последних встречах чемпионата. В предыдущем туре коллектив Вальтера Мадзарри со счетом 0:3 уступил на своем поле «Интеру».

«Ювентус» не побеждает «Наполи» на протяжении четырех матчей, в прошлом сезоне туринский клуб проиграл обе очные встречи (1:5, 0:1). По мнению аналитиков БЕТСИТИ, у команды Аллегри хорошие шансы прервать неудачную серию. На П1 можно поставить с коэффициентом 2.38. На ничью предлагается 3.30, победу гостей можно взять за 3.40.

Игроки БЕТСИТИ также отдают предпочтение хозяевам предстоящего матча. На успех туринцев поставили 60% бетторов. 20% выбрали победу «Наполи», еще 20% считают, что встреча завершится вничью.

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