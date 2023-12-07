«Ботафого» лидировал с 9-очковым отрывом за 11 туров до конца чемпионата Бразилии. Клуб шел фаворитом лиги за 1.12, но финишировал пятым

«Ботафого» занял пятое место в чемпионате Бразилии, хотя лидировал большую часть сезона.

За 11 туров до конца чемпионата команда лидировала в лиге с 9-очковым отрывом от второго места. В тот момент на чемпионство «Ботафого» давали коэффициент 1.12.

В оставшихся 11 турах клуб проиграл 5 матчей, 6 раз сыграл вничью и в итоге финишировал пятым. Чемпионом стал «Палмейрас».

«Ботафого» лидировал в чемпионате Бразилии в 31 из 38 туров.

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