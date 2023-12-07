«Локомотив» и «Ак Барс» забросили больше 4 шайб в Ярославле только один раз за 6 лет

«Локомотив» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

Команды мало забивают в личных встречах в Ярославле. С 2017 года они забросили больше четырех шайб лишь однажды – в октябре 2022-го (4:3 в пользу «Локо»).

Поставить на тотал меньше 4,5 в сегодняшней игре можно за 2.10.

Матч состоится 7 декабря и начнется в 19:00 мск.

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