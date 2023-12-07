«Локомотив» и «Ак Барс» забросили больше 4 шайб в Ярославле только один раз за 6 лет

Теги Ак Барс Локомотив КХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Ставки

«Локомотив» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

Команды мало забивают в личных встречах в Ярославле. С 2017 года они забросили больше четырех шайб лишь однажды – в октябре 2022-го (4:3 в пользу «Локо»).

Поставить на тотал меньше 4,5 в сегодняшней игре можно за 2.10.

Матч состоится 7 декабря и начнется в 19:00 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Конор станет новым президентом Ирландии? Кэф на победу – больше 200, а Маск уверен: «Ты бы один сделал всех конкурентов»

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий