«Ман Сити» скорее не станет чемпионом, чем станет. Коэффициент на победу в АПЛ поднялся до 2.05
Букмекеры обновили котировки на итоги АПЛ после победы «Астон Виллы» над «Манчестер Сити» (1:0) в 15-м туре.
Коэффициент на чемпионство «Ман Сити» впервые в сезоне поднялся выше двойки – до 2.05. Букмекеры считают, что клуб скорее не станет чемпионом (1.77), чем станет.
«Арсенал» – главный конкурент «Сити» в борьбе за золото по версии букмекеров. На лондонцев дают 3.80.
Топ-10 фаворитов АПЛ по версии букмекеров:
1. «Манчестер Сити» – 2.05
2. «Арсенал» – 3.80
3. «Ливерпуль» – 4.80
4. «Астон Вилла» – 30.00
5. «Тоттенхэм» – 35.00
6. «Ньюкасл» – 50.00
7. «Манчестер Юнайтед» – 80.00
8-9. «Челси» – 600.00
8-9. «Брайтон» – 600.00
10. «Вест Хэм» – 1000.00
Конор станет новым президентом Ирландии? Кэф на победу – больше 200, а Маск уверен: «Ты бы один сделал всех конкурентов»
Буки просто всех за общёлкивают на раз-два