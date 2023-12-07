«Ман Сити» скорее не станет чемпионом, чем станет. Коэффициент на победу в АПЛ поднялся до 2.05

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Букмекеры обновили котировки на итоги АПЛ после победы «Астон Виллы» над «Манчестер Сити» (1:0) в 15-м туре.

Коэффициент на чемпионство «Ман Сити» впервые в сезоне поднялся выше двойки – до 2.05. Букмекеры считают, что клуб скорее не станет чемпионом (1.77), чем станет.

«Арсенал» – главный конкурент «Сити» в борьбе за золото по версии букмекеров. На лондонцев дают 3.80.

Топ-10 фаворитов АПЛ по версии букмекеров:

1. «Манчестер Сити» – 2.05

2. «Арсенал» – 3.80

3. «Ливерпуль» – 4.80

4. «Астон Вилла» – 30.00

5. «Тоттенхэм» – 35.00

6. «Ньюкасл» – 50.00

7. «Манчестер Юнайтед» – 80.00

8-9. «Челси» – 600.00

8-9. «Брайтон» – 600.00

10. «Вест Хэм» – 1000.00

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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4 комментария
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Все эти кэфы пыль в глаза 👀 ушатанным лудикам.
Буки просто всех за общёлкивают на раз-два
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Ответ Марио 9
3,8 на Арсенал и 4,8 на Ливерпуль отличные кэфы, кто то из них скорее всего и выиграет АПЛ, Сити не выиграет в этом сезоне это уже стало очевидно, большая ошибка что Пеп так и не смог купить Райса, одна травма или дисква Родри и сезон для Сити окончен, это уже стало очевидно и факт, Сити никогда при Пепе ещё не играл 3 ничьи подряд и поражение, уже даже и МЮ всего в 3 очках от Сити ...
Рано ещё, Арсенал проиграют какому-то Пэласу кэф снова упадёт. Сити прошёл самый трудный календарь. Челси, Тоттенхэм, Ливерпуль, Вилла это вам не хухрымухры. Теперь Лутон, Эвертон, Шеффилд, Пэлас
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3,8 на Арсенал и 4,8 на Ливерпуль отличные кэфы, кто то из них скорее всего и выиграет АПЛ, Сити не выиграет в этом сезоне это уже стало очевидно, большая ошибка что Пеп так и не смог купить Райса, одна травма или дисква Родри и сезон для Сити окончен, это уже стало очевидно и факт, Сити никогда при Пепе ещё не играл 3 ничьи подряд и поражение, уже даже и МЮ всего в 3 очках от Сити ...
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Все понимают какие жидкие канониры, что дают кэфф 3.80.
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