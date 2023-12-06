«Астон Вилла» нанесла 4+ удара в створ в 13 домашних матчах подряд. Повторят с «Ман Сити» за 1.80

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«Астон Вилла» сыграет с «Манчестер Сити» в 13-м туре чемпионата Англии.

Команда Униа Эмери нанесла минимум 4 удара в створ в 13 домашних матчах подряд.

Поставить на тотал ударов «Виллы» в створ больше 3,5 в сегодняшней игре можно за 1.80.

Матч состоится 6 декабря и начнется в 23:15 по московскому времени.

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1 комментарий
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Сити придётся не просто без Родри и Грилиша, ну может Доку или Холанд затащат
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