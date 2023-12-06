1.19 с «Шеффилдом» – самый низкий коэффициент на «Ливерпуль» на выезде в этом сезоне

«Шеффилд Юнайтед» встретится с «Ливерпулем» в 15-м туре чемпионата Англии.

Сегодняшний матч станет для хозяев первым после увольнения Пола Хекингботтома. «Шеффилд» замыкает турнирную таблицу АПЛ с пятью очками в 14 матчах.

«Ливерпуль» – явный фаворит встречи за 1.19. Это самый низкий коэффициент на команду Юргена Клоппа в выездном матче с начала сезона во всех турнирах. Победа «Шеффилда» идет за 15.50, ничья – за 8.30.

Матч пройдет 6 декабря и начнется в 22:30 мск.

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