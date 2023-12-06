Клубы BetBoom запустили акцию «Снежная гонка» с призовым фондом в 40 000 000 рублей!
Скоро наступает Новый год! В честь приближения праздника во всех клубах наземной сети букмекерской компании BetBoom стартовала акция «Снежная гонка», где абсолютно каждый гость сможет побороться за призы на сумму 40 000 000 рублей!
Какие условия акции и период проведения?
Акция продлится с 4 декабря по 22 декабря. За этот период абсолютно все выигрыши гостей клубов будут суммироваться. Все, кто попадет в рейтинг Топ-1000 среди участников акции, получат гарантированные денежные призы из общего призового фонда в 40 000 000 рублей. Занявший первое место станет обладателем 3 000 000 рублей!
Как будут распределяться призы?
- 1 место – 3 000 000 рублей
- 2 место – 1 500 000 рублей
- 3 место – 850 000 рублей
- 4 место – 600 000 рублей
- 5 место – 500 000 рублей
- 6 место – 350 000 рублей
- 7 место – 300 000 рублей
- 8 место – 250 000 рублей
- 9 место – 200 000 рублей
- 10 место – 150 000 рублей
- 11-50 место – 85 000 рублей
- 51-80 место – 80 000 рублей
- 81-110 место – 75 000 рублей
- 111-140 место – 70 000 рублей
- 141-170 место – 65 000 рублей
- 171-200 место – 55 000 рублей
- 201-250 место – 45 000 рублей
- 251-300 место – 40 000 рублей
- 301-350 место – 35 000 рублей
- 351-420 место – 33 000 рублей
- 421-490 место – 30 000 рублей
- 491-560 место – 25 000 рублей
- 561-630 место – 20 000 рублей
- 631-700 место – 17 000 рублей
- 701-800 место – 15 000 рублей
- 801-900 место – 13 000 рублей
- 901-1000 место – 10 000 рублей
Как узнать итоги акции?
Итоги акции будут подведены 22 декабря в 20:00 (по московскому времени). BetBoom автоматически начислит призы Топ-1000 победителям.
Дополнительные подробности можно будет узнать у персонала клубов BetBoom.
BetBoom является единственной в России букмекерской компанией с предложением All Inclusive в клубах. Заботливый персонал бесплатно предоставляет абсолютно всем гостям угощения и напитки. В большинстве заведений также проводятся фуршеты и всевозможные развлекательные мероприятия. Гостям со статусом VIP доступны дополнительные привилегии, в том числе ежедневный кэшбэк до 15%. Следите за акциями и ищите ближайший пункт приема ставок BetBoom на карте.