«Ливерпуль» пропускает на выезде 7 матчей подряд. 1.85 дают на гол «Шеффилда»

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«Шеффилд Юнайтед» примет «Ливерпуль» в рамках 15-го тура чемпионата Англии.

Команда Юргена Клоппа пропустила на выезде в семи последних играх. «Ливерпуль» также забивал во всех этих матчах.

Поставить на гол «Шеффилда» в сегодняшней игре можно за 1.85. Такой же коэффициент дают на то, что забьют обе команды.

Матч состоится 6 декабря и начнется в 22:30 мск.

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