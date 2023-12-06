Клиент OLIMPBET выиграл 600 тысяч на хоккейном экспрессе

Шесть матчей из НХЛ и элитного хоккейного дивизиона Германии вошли в купон пользователя OLIMPBET. Игрок поставил 1000 и, благодаря совокупному коэффициенту 607.96 (включая бонус на экспресс от букмекерской компании), выиграл 607 906 рублей!

Самый большой коэффициент — 6.81 — оказался в игре «Нью-Джерси Дэвилс» — «Сан-Хосе Шаркс». Клиент OLIMPBET поставил на гостевую победу худшей команды регулярного сезона НХЛ. «Шаркс» поддержали инициативу пользователя OLIMPBET, выиграв со счетом 6:3.

Второй по величине коэффициент в экспрессе оказался в матче «Блю Джекетс» — «Сенаторс» — 3.00 на домашнюю победу первых. «Коламбус» оправдал надежды, победив со счетом 4:2. Остальные матчи экспресса были сыграны в немецкой хоккейной лиге DEL.

Букмекерская компания OLIMPBET поздравляет счастливчика с победой и напоминает, что всех новых игроков ждет специальная акция — 100% возврат ставки в случае, если первое пари не сыграет.