BetBoom начислил пользователям фрибеты в размере 500 тысяч рублей!

Во время игры Cloud9 против GamerLegion на BetBoom Dacha — киберспортивного турнира по CS2 с топовыми командами, в BetBoom перестали обновляться коэффициенты из-за технических проблем. Пользователям, сделавшим ставки на этот матч во время сбоя, оформили возврат ставок. За доставленные неудобства букмекер начислил фрибеты на общую сумму 500 000 всем клиентам!

Напомним, BetBoom Dacha проходит в Дубае с 5 по 10 декабря. Призовой фонд турнира — $300 000! Ранее в Ереване прошла BetBoom Dacha по Dota 2. Тогда победу одержала команда Gaimin Gladiators.