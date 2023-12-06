3.70 – коэффициент на ничью «МЮ» и «Челси». Так завершились 5 из последних 6 личных встреч

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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» встретятся в матче 15-го тура чемпионата Англии.

5 из 6 последних личных встреч завершились вничью. Сегодня поставить на этот исход можно с коэффициентом 3.70.

Букмекеры не смогли определиться с фаворитом встречи. Победа «МЮ» оценивается в 2.70, успех «Челси» идет за 2.65.

Матч состоится 6 декабря и начнется в 23:15 по московскому времени.

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