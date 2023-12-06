«Астон Вилла» 13 матчей подряд побеждает дома в АПЛ. Сегодня игра с «Ман Сити» – тренд продлится за 4.60

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«Астон Вилла» примет «Манчестер Сити» в матче 15-го тура АПЛ.

Команда Унаи Эмери победила на своем поле в чемпионате Англии в 13 матчах подряд. Это рекордная серия в лиге в 2023-м году.

Поставить на победу «Виллы» в сегодняшней игре можно с коэффициентом 4.60. Ничья идет за 4.20, победа «Ман Сити» – за 1.75.

Матч состоится 6 декабря и начнется в 23:15 по московскому времени.

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