«Астон Вилла» 13 матчей подряд побеждает дома в АПЛ. Сегодня игра с «Ман Сити» – тренд продлится за 4.60

«Астон Вилла» примет «Манчестер Сити» в матче 15-го тура АПЛ.

Команда Унаи Эмери победила на своем поле в чемпионате Англии в 13 матчах подряд. Это рекордная серия в лиге в 2023-м году.

Поставить на победу «Виллы» в сегодняшней игре можно с коэффициентом 4.60. Ничья идет за 4.20, победа «Ман Сити» – за 1.75.

Матч состоится 6 декабря и начнется в 23:15 по московскому времени.

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