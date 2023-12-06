«Арсенал» пропустил три от «Лутона» и вырвал победу на 97-й минуте. До игры на ничью давали 8.00

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«Арсенал» победил «Лутон» (4:3) в рамках 15-го тура чемпионата Англии.

Лондонский клуб вырвал победу на седьмой компенсированной минуте. В лайве на победу «Арсенала» можно было поставить за 15.00.

«Лутон» стал первой командой, которая забила лондонцам три гола в сезоне АПЛ, и был близок к тому, чтобы отнять очки у лидера чемпионата. На ничью перед игрой давали коэффициент 8.00.

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2 комментария
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за это мы и любим АПЛ, Арсеналу собранности и по возможности нового вратаря
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Ответ Arima Baki
за это мы и любим АПЛ, Арсеналу собранности и по возможности нового вратаря
Я слышал, что есть на лавке неплохой вратарь, может, его попробовать?
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