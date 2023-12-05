«Вашингтон» впервые проиграл «Аризоне» с разницей более чем в 3 шайбы – 0:6. Это крупнейшее поражение клуба за 5 лет

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«Вашингтон» разгромно проиграл «Аризоне» (0:6) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Кэпиталс» проиграли «Койотс» с разницей более чем в три шайбы впервые в истории.

0:6 – самое крупное поражение «Вашингтона» в этом сезоне НХЛ. «Столичные» не проигрывали так крупно с октября 2018 года, когда уступили «Нью-Джерси» с таким же счетом.

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3 комментария
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Кузя вместе с собой забрал порошок и все совсем посыпалось
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Ну вот Кузю в состав не включили и вообще все посыпалось.
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