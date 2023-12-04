Букмекеры обновили коэффициенты на итоги Евро-2024 после жеребьевки. Англия и Франция остались фаворитами

Стал известен состав групп на Евро-2024.

После жеребьевки букмекеры обновили коэффициенты на итоги турнира. Фаворитами остались сборные Франции (4.80) и Англии (4.80), однако до жеребьевки их шансы оценивались выше – по 4.50.

Хозяин турнира – сборная Германии – входит в тройку фаворитов с коэффициентом 7.50.

Топ-10 фаворитов Евро-2024 по версии букмекеров:

1-2. Франция – 4.80 (4.50 – до жеребьевки)

1-2. Англия – 4.80 (4.50)

3. Германия – 7.50 (7.00)

4. Испания – 8.00

5. Португалия – 10.00 (9.00)

6-7. Бельгия – 15.00 (17.00)

6-7. Италия – 15.00 (17.00)

8. Нидерланды – 17.00

9. Дания – 30.00 (33.00)

10. Хорватия – 35.00 (33.00)

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