Букмекеры обновили коэффициенты на итоги Евро-2024 после жеребьевки. Англия и Франция остались фаворитами
Стал известен состав групп на Евро-2024.
После жеребьевки букмекеры обновили коэффициенты на итоги турнира. Фаворитами остались сборные Франции (4.80) и Англии (4.80), однако до жеребьевки их шансы оценивались выше – по 4.50.
Хозяин турнира – сборная Германии – входит в тройку фаворитов с коэффициентом 7.50.
Топ-10 фаворитов Евро-2024 по версии букмекеров:
1-2. Франция – 4.80 (4.50 – до жеребьевки)
1-2. Англия – 4.80 (4.50)
3. Германия – 7.50 (7.00)
4. Испания – 8.00
5. Португалия – 10.00 (9.00)
6-7. Бельгия – 15.00 (17.00)
6-7. Италия – 15.00 (17.00)
8. Нидерланды – 17.00
9. Дания – 30.00 (33.00)
10. Хорватия – 35.00 (33.00)
НХЛ назвала Панарина главным претендентом на «Харт Трофи», а букмекеры – не верят. Стоит вложиться в долгосрок?