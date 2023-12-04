Букмекеры обновили коэффициенты на итоги Евро-2024 после жеребьевки. Англия и Франция остались фаворитами

Теги Сборная Португалии по футболу сборная Нидерландов по футболу Сборная Англии по футболу Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная Дании по футболу Сборная Хорватии по футболу Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Евро-2024 Ставки

Стал известен состав групп на Евро-2024.

После жеребьевки букмекеры обновили коэффициенты на итоги турнира. Фаворитами остались сборные Франции (4.80) и Англии (4.80), однако до жеребьевки их шансы оценивались выше – по 4.50.

Хозяин турнира – сборная Германии – входит в тройку фаворитов с коэффициентом 7.50.

Топ-10 фаворитов Евро-2024 по версии букмекеров:

1-2. Франция – 4.80 (4.50 – до жеребьевки)

1-2. Англия – 4.80 (4.50)

3. Германия – 7.50 (7.00)

4. Испания – 8.00

5. Португалия – 10.00 (9.00)

6-7. Бельгия – 15.00 (17.00)

6-7. Италия – 15.00 (17.00)

8. Нидерланды – 17.00

9. Дания – 30.00 (33.00)

10. Хорватия – 35.00 (33.00)

Раздел «Ставки» на Sports.ru

НХЛ назвала Панарина главным претендентом на «Харт Трофи», а букмекеры – не верят. Стоит вложиться в долгосрок?

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Португалию с Германией менять местами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий