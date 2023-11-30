Карасев показал минимум 5 желтых во всех матчах в Саудовской Аравии. Сегодня тренд продлится за 3.00
Сергей Карасев обслужит матч между «Абхой» и «Аль-Ахли» в чемпионате Саудовской Аравии.
Во всех четырех предыдущих матчах в Саудовской Аравии российский судья показал минимум 5 желтых карточек и поставил два пенальти.
Поставить на тотал желтых карточек больше 4,5 в сегодняшней игре можно с коэффициентом 3.00.
Матч состоится 30 ноября и начнется в 18:00 по московскому времени.
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