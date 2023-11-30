«Факел» и «Балтика» будут биться насмерть». Сергей Дурасов сделал прогноз на матч с коэффициентом 2.10

Комментатор «Матч ТВ» и амбассадор БК «Мелбет» Сергей Дурасов сделал прогноз на матч 17-го тура РПЛ «Факел» – «Балтика».

«Последний матч этих команд в Воронеже закончился со счетом 3-3. В этот раз все будет скромнее. Несмотря на семиочковый отрыв в таблице, «Факел» себе ещё ничего не гарантировал, они продолжают борьбу за выживание.

«Балтике «как воздух нужны победы. Команда играет неплохо, создает моменты против любого соперника и традиционно хороша в прессинге, но очков за это не дают.

Биться будут насмерть, это прямые конкуренты по задаче на сезон. Встречаются самые малозабивающие команды лиги, предположу, что обе забьют», – заявил Дурасов.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно с коэффициентом 2.10.

Матч состоится 2 декабря и начнется в 14:00 мск.

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