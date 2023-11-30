«Факел» и «Балтика» будут биться насмерть». Сергей Дурасов сделал прогноз на матч с коэффициентом 2.10

Теги премьер-лига Россия Балтика Факел Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Сергей Дурасов Ставки

Комментатор «Матч ТВ» и амбассадор БК «Мелбет» Сергей Дурасов сделал прогноз на матч 17-го тура РПЛ «Факел» – «Балтика».

«Последний матч этих команд в Воронеже закончился со счетом 3-3. В этот раз все будет скромнее. Несмотря на семиочковый отрыв в таблице, «Факел» себе ещё ничего не гарантировал, они продолжают борьбу за выживание.

«Балтике «как воздух нужны победы. Команда играет неплохо, создает моменты против любого соперника и традиционно хороша в прессинге, но очков за это не дают.

Биться будут насмерть, это прямые конкуренты по задаче на сезон. Встречаются самые малозабивающие команды лиги, предположу, что обе забьют», – заявил Дурасов.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно с коэффициентом 2.10.

Матч состоится 2 декабря и начнется в 14:00 мск.

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3 комментария
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Да какой обе забьют. Победа Калининграда, а куда им отступать уже. Возможно будет результативно, но Балтика забьёт на один мяч больше
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кем надо быть чтоб с аферистами из группы кедлобета сотрудничать ?
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На ничью сгоняют, может даже на сухую.
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