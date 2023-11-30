«Динамо» вошло в топ-5 фаворитов Кубка России после победы над «Зенитом». Петербуржцы остаются первыми у букмекеров

Букмекеры обновили котировки на итоги Фонбет Кубка России.

«Динамо» после победы над «Зенитом» (1:0) вошло в топ-5 букмекерских фаворитов турнира. Поставить на московский клуб можно с коэффициентом 7.00.

«Зенит» остается главным претендентом на победу в Кубке за 4.20. Далее идут ЦСКА (5.60), «Краснодар» (6.00) и «Спартак» (8.00).

Ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» состоится после зимней паузы в Санкт-Петербурге.

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