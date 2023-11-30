«Динамо» вошло в топ-5 фаворитов Кубка России после победы над «Зенитом». Петербуржцы остаются первыми у букмекеров

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Букмекеры обновили котировки на итоги Фонбет Кубка России.

«Динамо» после победы над «Зенитом» (1:0) вошло в топ-5 букмекерских фаворитов турнира. Поставить на московский клуб можно с коэффициентом 7.00.

«Зенит» остается главным претендентом на победу в Кубке за 4.20. Далее идут ЦСКА (5.60), «Краснодар» (6.00) и «Спартак» (8.00).

Ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» состоится после зимней паузы в Санкт-Петербурге. 

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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6 комментариев
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Посмотрим как всё изменится весной.
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Динамо сыграло очень собранно,Зенит никак ,к сожалению у Динамо такие игры бывают редко,когда все знают что делать....
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В любом случае победит сильнейший и более удачливый....
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Если Личка не просядет, то Динамо должно взять серебро. Уже ясно, что Краснодар не сдюжит.
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Войдем в историю, как Зенаидкиной хет -трик сделали в этом году!!!!!!
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