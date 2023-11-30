«Арису» Кокорина нужно побеждать «Рейнджерс», чтобы остаться в Лиге Европы. Коэффициент – 9.20

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«Рейнджерс» примет «Арис» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

Команде Александра Кокорина нужно обязательно побеждать, что сохранить шансы на выход в плей-офф.

«Арис» – аутсайдер сегодняшней встречи за 9.20. Поставить на победу «Рейнджерс» можно за 1.35, на ничью – за 5.50.

Матч состоится 30 ноября и начнется в 20:45 мск.

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