«Ставка на наших» с Юлией Лысенко — новый проект о жизни российских хоккеистов в НХЛ
«Ставка на наших» с Юлией Лысенко — серия интервью с российскими звёздами НХЛ на Youtube-канале «Суперлига». Они были для вас недоступны, но мы решили это изменить! И теперь пересекаем океан, чтобы сделать их ближе.
О первых победах и поражениях, о настоящей мужской дружбе и большой любви. О многомиллионных контрактах и конкуренции. Мы задаем вопросы — они честно отвечают.
Новый герой проекта — звезда НХЛ Дмитрий Орлов https://www.youtube.com/watch?v=fxnw7GmJdZs
Почему Орлова обменяли одним днём?
Осталась ли обида на “Вашингтон” после 11 лет совместной работы?
Ставки Орлова на новую команду?
И чем он хочет заняться после окончания карьеры хоккеиста?
Эксклюзивно и честно. Только у нас.
Youtube: https://youtu.be/fxnw7GmJdZs
Телеграм: https://t.me/super_liga2023