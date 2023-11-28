«ПСЖ» – «Ньюкасл»: игроки БЕТСИТИ уверены в реванше парижан за разгром в Англии

28 ноября в матче пятого тура Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и «Ньюкасл». Встреча пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 23:00.

После четырех туров «ПСЖ» с шестью очками занимает второе место в таблице группы F, «Ньюкасл» с четырьмя баллами находится на последней, четвертой строчке.

Парижане подходят к матчу в отличной форме. Команда Луиса Энрике победила в семи из восьми игр во всех турнирах. В шести последних домашних встречах чемпионы Франции выиграли с разницей в два и более мячей.

«Ньюкасл» уступил в двух предыдущих турах Лиги чемпионов. Коллектив Эдди Хау дважды проиграл дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:2). В пяти последних выездных матчах во всех турнирах «Ньюкасл» победил всего один раз.

В первом круге английский клуб разгромил «ПСЖ» со счетом 4:1, но перед ответной игрой парижане считаются фаворитами. В БЕТСИТИ на победу хозяев предлагают коэффициент 1.73. На успех «Ньюкасла» дают 5.00, на ничью можно поставить за 4.10.

Учитывая победную серию чемпионов Франции в домашних играх, перспективным вариантом для ставки выглядит Ф1 (-1.5). В БЕТСИТИ этот исход оценивается в 2.75.

Большинство бетторов БЕТСИТИ отдают предпочтение хозяевам. На П1 ставят 82% игроков, 11% сделали выбор в пользу ничейного результата, только 7% верят в «Ньюкасл».

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