Букмекеры назвали фаворита в матче СКА – «Динамо». Петербуржцы выиграли 8 матчей подряд

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СКА примет «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга победил в восьми последних матчах. У «Динамо», лидирующего на Западе, четыре победы на этом отрезке.

СКА – букмекерский фаворит матча с коэффициентом 2.27. Поставить на победу «Динамо» предлагается за 2.85, на ничью – за 4.00.

Встреча состоится 28 ноября и начнется в 19:30 мск.

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5 комментариев

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Валерий Сергеевич
А ведь Питер боится Динамо, Газпром ТВ даже транслировать игру не будет!
+2
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Сергей Омиго
все болеем за"Динамо"
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Вольфсбург
Ответ Валерий Сергеевич
А ведь Питер боится Динамо, Газпром ТВ даже транслировать игру не будет!
Приветствую. А где её посмотреть можно? Ни по Матч ТВ, КХЛ, КХЛ ПРАЙМ нет трансляции. В повторе только.
+2
0
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Валерий Сергеевич
Ответ Вольфсбург
Приветствую. А где её посмотреть можно? Ни по Матч ТВ, КХЛ, КХЛ ПРАЙМ нет трансляции. В повторе только.
Я тоже не в курсе.
+2
0
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Барсукова Элина
Ответ Вольфсбург
Приветствую. А где её посмотреть можно? Ни по Матч ТВ, КХЛ, КХЛ ПРАЙМ нет трансляции. В повторе только.
На Кинопоиске или на сайтах букмекеров. Там обычно всегда трансляции есть
+2
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