Букмекеры назвали фаворита в матче СКА – «Динамо». Петербуржцы выиграли 8 матчей подряд

СКА примет «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга победил в восьми последних матчах. У «Динамо», лидирующего на Западе, четыре победы на этом отрезке.

СКА – букмекерский фаворит матча с коэффициентом 2.27. Поставить на победу «Динамо» предлагается за 2.85, на ничью – за 4.00.

Встреча состоится 28 ноября и начнется в 19:30 мск.

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