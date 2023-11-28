Букмекеры назвали фаворита в матче СКА – «Динамо». Петербуржцы выиграли 8 матчей подряд
СКА примет «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Клуб из Санкт-Петербурга победил в восьми последних матчах. У «Динамо», лидирующего на Западе, четыре победы на этом отрезке.
СКА – букмекерский фаворит матча с коэффициентом 2.27. Поставить на победу «Динамо» предлагается за 2.85, на ничью – за 4.00.
Встреча состоится 28 ноября и начнется в 19:30 мск.
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