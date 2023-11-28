«Ман Сити» забил «Лейпцигу» 7 и 6 мячей в двух матчах в Англии. 18.00 – сегодня будет минимум столько же

«Манчестер Сити» примет «Лейпциг» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды дважды встречались в Англии – оба раза «Сити» громил соперника. В сентябре 2021-го «горожане» победили 6:3, а в марте 2023-го – 7:0.

«Ман Сити» забьет сегодня минимум трижды за 2.14. На индивидуальный тотал хозяев больше 5,5 дают 18.00.

Матч состоится 28 ноября и начнется в 23:00 мск.

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