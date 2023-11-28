«Боруссия» выйдет в плей-офф ЛЧ, если победит «Милан» в гостях. Букмекеры дают 3.60

Теги Боруссия Дортмунд Милан бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Милан» примет дортмундскую «Боруссию» в 5-м туре группового этапа ЛЧ.

Для выхода в плей-офф турнира немецкому клубу необходимо побеждать. «Милан» в случае поражения может досрочно вылететь из Лиги чемпионов.

Итальянский клуб – фаворит встречи за 2.16. Поставить на победу гостей можно за 3.60, на ничью – с таким же коэффициентом.

Матч состоится 28 ноября и начнется в 23:00 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Возобновляется ЛЧ – что у букмекеров? 2.30 – вылет «МЮ», 7.00 – провал «Атлетико», и 25.00 – невыход «Барселоны»

3 комментария

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Марио 9
Милан победит
+4
-1
+3
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Хасан Хасанов
за Дортмунд
+3
-1
+2
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Дмитрий Миронов
Ответ Марио 9
Милан победит
И чё , победил?
0
0
0
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