«Боруссия» выйдет в плей-офф ЛЧ, если победит «Милан» в гостях. Букмекеры дают 3.60

«Милан» примет дортмундскую «Боруссию» в 5-м туре группового этапа ЛЧ.

Для выхода в плей-офф турнира немецкому клубу необходимо побеждать. «Милан» в случае поражения может досрочно вылететь из Лиги чемпионов.

Итальянский клуб – фаворит встречи за 2.16. Поставить на победу гостей можно за 3.60, на ничью – с таким же коэффициентом.

Матч состоится 28 ноября и начнется в 23:00 мск.

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Возобновляется ЛЧ – что у букмекеров? 2.30 – вылет «МЮ», 7.00 – провал «Атлетико», и 25.00 – невыход «Барселоны»