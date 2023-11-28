«Барса» и «Порту» забьются за 1-е место. «Блауграна» – фаворит, коэффициент на гостей – 6,30

«Барселона» примет «Порту» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Соперники набрали по 9 очков к настоящему моменту и делят 1-2-е места в таблице. Тот, кто выиграет в этот вторник, станет единоличным лидером!

«Фонбет» видит явного фаворита в «Барселоне». Поставить на «блауграну» можно с коэффициентом 1,53.

Каталонская команда выступает с переменным успехом этой осенью. В последних пяти матчах «Барселона» добилась лишь двух побед.

Верите, что «Порту» воспользуется неоптимальной формой фаворита? Тогда ставьте на гостей с замечательным коэффициентом 6,30! И не забывайте про бонус от «Фонбет» – 2000 рублей за регистрацию!