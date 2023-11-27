БЕТСИТИ – официальный партнер SEHA – Gazprom League

6 декабря стартует седьмой тур группового этапа.

Букмекерская компания БЕТСИТИ стала официальным партнером международного гандбольного турнира SEHA – Gazprom League.

При поддержке букмекера пройдут матчи группового этапа, плей-офф в «Дивизионе Восток» и «Финал четырех» Дивизиона.

SEHA – Gazprom League – профессиональная мужская гандбольная лига, являющаяся одним из ведущих гандбольных сообществ Европы.

«Дивизион Восток» SEHA – Gazprom League был создан в 2022 году. В нем принимают участие 10 клубов из трех стран: России, Белоруссии и Китая.

Действующий чемпион лиги – белорусский клуб «Мешков Брест».

Все матчи турнира будут показаны на спортивных каналах холдинга «Матч ТВ».

В рамках сотрудничества БЕТСИТИ и SEHA – Gazprom League запланированы ряд интересных активаций, розыгрышей и приятных сюрпризов для болельщиков команд и любителей гандбола.

Рустем Акмалов, директор по маркетингу БЕТСИТИ:

– БЕТСИТИ комплексно поддерживает и развивает российский спорт. SEHA – Gazprom League привлекла нас концепцией и идейным наполнением. Это уникальный международный турнир, который позволяет нашим клубам получать игровую практику в матчах с ведущими командами региона. Совместно мы подарим праздник любителям гандбола в нашей стране!

Владислава Губаева заместитель директора «Дивизиона Восток» SEHA – Gazprom League по маркетингу:

– Мы рады начать сотрудничество с БЕТСИТИ, с компанией, которая давно идет рука об руку с гандболом. Совместно с коллегами будем строить планы и реализовывать новые проекты по популяризации и развитию гандбола.