Olimpbet Lounge открылся на Новом Арбате

25 ноября состоялось официальное открытие нового заведения в самом центре Москвы — Olimpbet Lounge.

В честь открытия букмекерская компания организовала просмотр футбола с Владимиром Стогниенко, который эксклюзивно для Olimpbet Lounge прокомментировал главный матч выходных между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Потом эстафетную палочку перехватил маэстро юмора и хранитель крестражей отечественного шоу-бизнеса Отар Кушанашвили. Вместе с Алексеем Индиго они выступили в роли ведущих. Гостей развлекали резиденты Stand Up на ТНТ Хетаг Хугаев и Валентин Сидоров.

Среди гостей мероприятия были замечены представители шоубиза. Певец, телеведущий и лицо канала ТНТ Дава был вместе со своей старой знакомой — актрисой и звездой социальных сетей Натальей Рудовой. Особое внимание привлекла и знаменитая ведущая Дана Борисова, также присутствовавшая на открытии Olimpbet Lounge.

С приветственными словами обратились к гостям церемонии открытия директор по развитию Olimpbet Константин Гусев и управляющий Olimpbet Lounge Иван Митрофанов.

«Мы рады приветствовать всех, кто сегодня вместе с нами присутствует на открытии Olimpbet Lounge. Для нас это новый проект, который, мы уверены, станет еще одной визитной карточкой компании. Ждем всех в Olimpbet Lounge, обязательно приходите сами, с друзьями, с семьями. Равнодушных не останется, я уверен», — сказал Константин Гусев.

«Хочу поблагодарить всех коллег, кто работал над открытием, чтобы все заработало как часы. Впереди еще много работы, приглашаю всех к нам в Olimpbet Lounge», — прокомментировал открытие заведения Иван Митрофанов.

После официальной части вечер продолжился DJ-сетом от Михаила Моссаковского. Не обошлось и без традиционных для Olimpbet розыгрышей с ценными призами. Гости могли выиграть депозиты в Olimpbet Lounge и крупные фрибеты в Olimpbet.

Концепция этого места максимально широко охватывает интересы взыскательной столичной публики. Olimpbet Lounge — новое пространство на развлекательной карте города, где можно посмотреть спортивные трансляции, провести вечер в компании близких людей, насладиться изысканной кухней и испытать один из лучших караоке-залов столицы.

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