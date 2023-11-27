Карен Адамян сделал прогноз на матч «Бенфика» – «Интер» с коэффициентом 1.90

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Амбассадор «Фонбет» и комментатор «Матч ТВ» Карен Адамян сделал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Интером».

Адамян предлагает поставить на победу «Интера» с форой (0) с коэффициентом 1.90.

«Интеру» нельзя терять очки перед последним туром ЛЧ, который, скорее всего, решит судьбу первой строчки группы D. Именно поэтому команде Симоне Индзаги нужно добыть приемлемый результат в предстоящем матче против «Бенфики», с чем, мне кажется, у нее проблем не возникнет.

В этом сезоне «нерадзурри» уже удалось обыграть «орлов», причем всухую. Правда, случилось это в Милане. Теперь же «Интеру» предстоит выезд в Лиссабон, что вряд ли станет для клуба легкой прогулкой.

Только по этой причине я бы подстраховался и взял победу гостей с форой (0)», – заявил Адамян.

Матч состоится 29 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

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