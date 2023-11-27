«Спартак» не пропускает в меньшинстве 14 периодов подряд. 1.86 – «Автомобилист» не забьет в большинстве
«Спартак» встретится с «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Московский клуб не пропускает в меньшинстве 4 матча подряд – на протяжении 14 периодов.
«Автомобилист» входит в шестерку худших команд КХЛ по реализации большинства и занимает предпоследнее место по голам.
Поставить на то, что клуб из Екатеринбурга на забьет в большинстве, можно за 1.86.
Матч состоится 27 ноября и начнется в 17:00 мск.
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