ЦСКА и «Динамо» спорят за 3-е место. Армейцы – фавориты в дерби

Одним из наиболее увлекательных матчей 16-го тура чемпионата России должно стать дерби ЦСКА – «Динамо».

Команды ведут спор за 3-е место в таблице. У них по 25 очков, как и у «Крыльев Советов».

«Динамо» сейчас опережает ЦСКА по дополнительным показателям, но фаворитом в преддверии очного матча считаются армейцы. «Фонбет» дает коэффициент 2,17 на победу хозяев и 3,30 – на гостей.

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