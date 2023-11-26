«Ювентус» – «Интер»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита «Дерби Италии»

26 ноября в матче 13-го тура чемпионата Италии сыграют лидеры сезона «Ювентус» и «Интер». Встреча состоится на «Альянц Стадиум» в Турине и начнется в 22:45.

После 12 туров «Интер» возглавляет таблицу Серии А, в активе миланского клуба 31 очко. «Ювентус» с 29-ю баллами находится строчкой ниже.

Обе команды в отличной форме. «Интер» выиграл четыре последние встречи в чемпионате, победная серия туринцев составляет шесть матчей.

Соперники могут похвастаться лучшими оборонительными линиями в лиге. Миланцы пропустили всего шесть мячей в 12 турах, «Ювентус» позволил забить в свои ворота только семь раз.

Туринцы выиграли два последних очных матча в чемпионате (2:0, 1:0). В четырех предыдущих встречах команд в Серии А было меньше трех голов.

«Интер» считается фаворитом очередного «Дерби Италии». В БЕТСИТИ на победу лидера чемпионата предлагается коэффициент 2.32. Поставить на «Ювентус» можно за 3.50, вероятность ничейного исхода оценивается в 3.30.

Учитывая результативность последних очных матчей, перспективным вариантом для ставки на предстоящую встречу смотрится ТМ 2.5. В БЕТСИТИ этот исход можно взять за 1.73.

Большинство игроков БЕТСИТИ верят в победу миланской команды. На успех гостей ставят 60% бетторов. 30% игроков отдают предпочтение хозяевам. 10% считают, что матч завершиться вничью.

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