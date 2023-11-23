Тьерри Анри — новый герой шоу «Улица Гусева» на канале «Суперлига»

«Улица Гусева» — программа известного комментатора о звёздах мирового футбола.

На YouTube-канале «Суперлига» вышел новый выпуск программы «Улица Гусева», в котором известный комментатор и амбассадор БК «Лига Ставок» Виктор Гусев рассказывает о футбольном Майкле Джордане — Тьерри Анри.

Виктор Гусев поделится своей историей встречи с французским футболистом, а также расскажет о детстве Анри, его кумирах, взлётах и падениях. Вы узнаете, почему Тьерри плакал, уходя из «Арсенала», и как Арсен Венгер открыл ему разум, а Хосеп Гвардиола — глаза.

После выхода выпуска не пропустите прямое включение Виктора Гусева из Лондона, где он пройдёт по знаковым для болельщиков «Арсенала» местам. Следите за нашими социальными сетями:

Телеграм: https://t.me/super_liga2023

VK: https://vk.com/super_liga2023

Полный выпуск по ссылке: https://youtu.be/KQ0GqHN3v4s%D0%A1