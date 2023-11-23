«Ак Барс» проиграл в основное время в 5 из 6 последних матчей. 5.30 – коэффициент на победу «Куньлуня»

«Куньлунь» примет «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Клуб из Казани проиграл в 5 из 6 последних матчей в основное время. У «Куньлуня» на этом отрезке три победы и три поражения.

Поставить на победу китайской команды в сегодняшней игре можно за 5.30. Ничья идет за 5.10, победа «Ак Барса» – за 1.52.

Матч состоится 23 ноября и начнется в 19:30 мск.

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