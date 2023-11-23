«Спартак» выиграл оба матча у СКА в этом сезоне. Сегодня петербуржцы фавориты за 2.25
СКА примет «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ.
Команды дважды встречались в Москве в этом сезоне – оба раза победил «Спартак» (3:0, 3:2).
Победная серия СКА в сезоне КХЛ насчитывает уже шесть матчей. Поставить на петербургский клуб в игре со «Спартаком» можно за 2.25, победа москвичей идет с коэффициентом 2.90.
Встреча пройдет 23 ноября и начнется в 19:30 мск.
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