«Спартак» выиграл оба матча у СКА в этом сезоне. Сегодня петербуржцы фавориты за 2.25

СКА примет «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ.

Команды дважды встречались в Москве в этом сезоне – оба раза победил «Спартак» (3:0, 3:2).

Победная серия СКА в сезоне КХЛ насчитывает уже шесть матчей. Поставить на петербургский клуб в игре со «Спартаком» можно за 2.25, победа москвичей идет с коэффициентом 2.90.

Встреча пройдет 23 ноября и начнется в 19:30 мск.

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