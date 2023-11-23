«Барыс» три раза подряд обыграл «Нефтехимик», но сегодня идет аутсайдером у букмекеров

Теги Нефтехимик КХЛ Ставки на спорт Барыс Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

«Барыс» примет «Нефтехимик» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Клуб из Казахстана победил в трех последних личных встречах, в том числе дважды в этом сезоне – 6:5Б и 8:0.

Сегодня «Барыс» идет андердогом за 2.75. Победа «Нефтехимика» оценивается коэффициентом 2.40, ничья идет за 3.60.

Матч состоится 23 ноября и начнется в 16:30 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Лудомания съедала Бухарова: покер стал болезнью еще в «Зените». Он лечился три года и победил благодаря рехабу

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий