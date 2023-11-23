«Барыс» три раза подряд обыграл «Нефтехимик», но сегодня идет аутсайдером у букмекеров

«Барыс» примет «Нефтехимик» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Клуб из Казахстана победил в трех последних личных встречах, в том числе дважды в этом сезоне – 6:5Б и 8:0.

Сегодня «Барыс» идет андердогом за 2.75. Победа «Нефтехимика» оценивается коэффициентом 2.40, ничья идет за 3.60.

Матч состоится 23 ноября и начнется в 16:30 мск.

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