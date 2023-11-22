Завершение второго сезона первой в России Медийной Баскетбольной Лиги

26 ноября пройдут финальные матчи второго сезона Лига ставок MEDIA BASKET — главного баскетбольного события в медиа спорте. Турнир проходит в Москве в Международном центре Бокса в Лужниках с 21 октября с участием звезд шоу-бизнеса, блогеров, селебрити и именитых спортсменов.

По итогам группового этапа и первых матчей плей офф из 16 медийных команд в 1/2 финала вышли 4 сильнейшие команды: команда Элджея SAYONARA BOYS, команда PLAYERS CLUB рэпера OBLADAET, команда PENA Team с медийным игроком Надей Сысоевой и GOATS под руководством блогера GOODY.

Также приготовьтесь увидеть столкновение в матче 1х1 Кирилла DJ KIIDA Слепухи и Александра T-Killah Тарасова, которое станет переигровкой четверть-финала команд PENA Team и Родина Медиа и определит реального полуфиналиста сезона. Такое возможно только в медиа баскетболе!

Матчи турнира проходят в уникальном формате 3х3 на два кольца и продолжительностью 10 минут чистого игрового времени. Если у зрителей нет возможности посетить мероприятие лично в этот день будут доступны трансляции всех матчей на YouTube и VK в формате 360°, погружающие зрителя в процесс игры и создают ощущение присутствия на паркете рядом с любимыми игроками.

Решающие матчи второго сезона соберут более 2000 зрителей. Все билеты на мероприятие были раскуплены за 1 час после официального старта продаж.

Финальный день обещает стать настоящей баскетбольной феерией, завершающей матчи второго сезона. Чтобы подогреть атмосферу этого дня перед последним матчем состоится SLAMDUNK CONTEST — незабываемое шоу лучших летающих баскетболистов: финалистов международных и российских данк-соревнований. Хэдлайнером финала станет OG BUDA — один из топовых хип-хоп исполнителей, треки которого занимают первые позиции музыкальных чартов России и стран СНГ.

Расписание финального игрового дня второго сезона Лига Ставок MEDIA BASKET 26-го ноября в Международном центре Бокса в Лужниках:

17:30 1х1 DJ KIIDA x T-Killah

18:00 SAYONARA BOYS x PLAYERS CLUB

19:00 GOATS x 4 полуфиналист

19:35 SLAMDUNK CONTEST

21:00 ФИНАЛ

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