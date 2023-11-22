С 11.00 до 5.80 рухнул коэффициент на то, что Джокович побьет рекорд Коннорса по титулам ATP
Букмекер «Тенниси» обновил котировки на достижения Новака Джоковича после победы на итоговом турнире в Турине.
В активе серба стало 98 побед в одиночных турнирах ATP. Рекорд принадлежит Джимми Коннорсу – 109 титулов.
Коэффициент на то, что 36-летний Джокович превзойдет достижение американца, обрушился почти в два раза – с 11.00 до 5.80.
1.10 дают на то, что рекорд Коннорса не падет.
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