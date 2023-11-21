Экспресс на матчи НХЛ принес клиенту Olimpbet 2,6 миллиона рублей

Пользователь Olimpbet включил в экспресс три матча НХЛ. Общий коэффициент купона, с учетом акции бонус на экспресс от букмекерской компании, оказался равен 36.27. Игрок поставил 73 000 рублей и выиграл 2 648 011 рублей!

Самый большой коэффициент в купоне составил 8.25 — за ничью в основное время матча «Оттава Сенаторс» — «Детройт Ред Уингс». Игра проходила в Стокгольме, в рамках NHL Global Series — серии выездных матчей НХЛ в Европе.

«Оттава» и «Детройт» в сезоне-2023/24 не блещут — обе команды середняки Восточной конференции. Но в столице Швеции соперники устроили битву. Ко второй минуте второго периода «Оттава» вела со счетом 4:0, но «Ред Уингс» отыгрались еще до конца тайма! Счет 4:4 в основное время не изменился — «Оттава» оформила победный гол уже в овертайме.

В остальных двух матчах ставки были сделаны на гостевые победы в основное время «Аризоны» над «Коламбусом» за 2.32 и «Вегаса» за 1.84 над «Монреалем». «Койотс» победили со счетом 3:2, а «Голден Найтс» выиграли 6:5.

Букмекерская компания Olimpbet поздравляет счастливчика с победой и напоминает, что всех новых игроков ждет специальная акция — 100% возврат ставки в случае, если первое пари не сыграет.