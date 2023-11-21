Сергей Дурасов стал амбассадором БК «Мелбет»

БК «Мелбет» с гордостью объявляет о заключении стратегического партнерства с выдающимся комментатором и телеведущим Матч ТВ Сергеем Дурасовым. Этот союз намерен приятно удивить как клиентов бренда, так и поклонников большого спорта. Партнерство призвано обогатить эмоциональный опыт пользователей БК «Мелбет», предложив доступ к эксклюзивным форматам контента, уникальным акциям и другим возможностям.

Совместные усилия будут направлены на создание увлекательного и качественного контента в мире спорта и беттинга. Клиенты БК «Мелбет» получат эксклюзивный доступ к экспертизе Сергея.

Авторские интервью со звездами отечественного спорта, совместные оффлайн-мероприятия с болельщиками и прогнозы на топ-события от эталона спортивной журналистики – это и многое другое ожидает поклонников спорта в предстоящем году. В свою очередь, Сергей получает возможность поделиться своим профессиональным опытом и энтузиазмом с активной аудиторией БК «Мелбет».

«Первое амбассадорство как первый секс. Я к нему очень долго готовился, я несколько раз кому-то отказывал, пока не встретил подходящего партнера. Пусть это будет как в мечтах, раз и на всю жизнь. Если серьезно, узнал о Мелбет после их захода в лучшую лигу мира и партнерстве с Балтикой. За пару сезонов убедился в их тотальном профессионализме. А когда один из ведущих игроков индустрии азартных развлечений предложил мне полную свободу творчества, понял, что отказ станет ошибкой. Теперь мы вместе. Изучив аудиторию компании осознаю, что нас тут очень много, и мы готовы разрывать. Всем привет!» – комментирует Сергей Дурасов

Новое партнерство принесет и новые возможности для активных игроков БК «Мелбет». Эксклюзивные бонусы и специальные акции будут анонсированы на ресурсах букмекера и социальных сетях Сергея. До встречи в эфире!

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