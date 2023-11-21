IBIA уже полтора года не фиксирует «подозрительных ставок» на российский спорт
Международная ассоциация добросовестности ставок (IBIA) выявила 50 потенциально договорных матчей за третий квартал 2023 года.
56% сигналов о странных матчах пришлись на футбол и теннис, лидеры по нарушениям – Великобритания (11) и Чехия (10).
Примечательно, что IBIA не фиксирует подозрительных матчей в России уже шестой квартал подряд.
Последний случай «подозрительных ставок» на российский спорт – матч на соревнованиях по настольному теннису в первом квартале 2022 года.
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