В Мексике полностью запретили наземные игровые автоматы

На всей территории Мексики запретили наземные игровые автоматы в казино и букмекерских клубах.

Главным инициатором запрета игровых автоматов в Мексике был президент страны Андрес Мануэль Лопес Лабрадора, лоббировавший запрет более полугода. Несколько месяцев назад он публично пообещал покончить с существованием «одноруких бандитов».

Однако, в ближайшее время мексиканцы продолжат играть в автоматы, сообщает Casino.org. Казино, у которых есть действующая лицензия на игровые автоматы, имеют право предлагать этот вид азартных игр до окончания срока договора. Продлить данное решение уже не получится.

Критики законопроекта считают, что запрет легальных игровых автоматов в Мексике резкому росту серого рынка и повысит популярность онлайн-автоматов.

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