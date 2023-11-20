В Мексике полностью запретили наземные игровые автоматы

Теги Ставки на спорт Ставки на сегодня Ставки

На всей территории Мексики запретили наземные игровые автоматы в казино и букмекерских клубах.

Главным инициатором запрета игровых автоматов в Мексике был президент страны Андрес Мануэль Лопес Лабрадора, лоббировавший запрет более полугода. Несколько месяцев назад он публично пообещал покончить с существованием «одноруких бандитов».

Однако, в ближайшее время мексиканцы продолжат играть в автоматы, сообщает Casino.org. Казино, у которых есть действующая лицензия на игровые автоматы, имеют право предлагать этот вид азартных игр до окончания срока договора. Продлить данное решение уже не получится.

Критики законопроекта считают, что запрет легальных игровых автоматов в Мексике резкому росту серого рынка и повысит популярность онлайн-автоматов.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Мечта Казахстана о Евро жива, впереди финальный босс – Словения. Коэффициент на выход начинался с 55.00

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий