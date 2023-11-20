FONBET страхует все ставки на победу сборной Казахстана над Словенией в отборе на Евро-2024

В ночь с 20 на 21 ноября в рамках отборочного матча к чемпионату Европы – 2024 встретятся сборные Словении и Казахстана. Встреча начнется в 01:45 по астанинскому времени.

Амбассадоры FONBET комментаторы Ербол Каиров и Роман Нагучев верят в том, что игра получится богатой на голы, а сама букмекерская компания предлагает всем болельщикам поддержать сборную и сделать ставку от 4000 тенге на победу Казахстана в основное время в матче против Словении. В случае проигрыша 100% от суммы ставки вернется на бонусный счет, но не более 500 000 тенге.

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Исторический матч сборной Казахстана: на что поставить?

Эксперты считают, что подопечным Магомеда Адиева будет нелегко в Любляне, и поэтому FONBET предлагает следующие котировки на победу команд: 1.50 – на хозяев и 7.60 – на гостей. Двойной исход «Ничья или победа Казахстана» идет в линии FONBET с коэффициентом 2.65.

Прогноз Ербола Каирова – обе забьют за 2.20 в FONBET

Словения – Казахстан. Самый важный матч для нас. Если одержим победу – в следующем году поедем в Германию. Нужно выиграть, шанс есть. Словения хорошая команда: на воротах – Ян Облакс, в защите – Яка Биол, в полузащите – Миха Заец, в нападении блистает Бенджамин Шешко. Но мой прогноз – обе команды забьют. Наши парни будут играть как в последний раз.

Прогноз Романа Нагучева – Словения с форой (-1,5) за 2.45 в FONBET

Думаю, что сборная Словении выиграет с форой (-1,5), забьет прилично и довольно легко попадет на чемпионат Европы. Мы видели, как Казахстан играет гостевые матчи – слишком много инициативы отдает соперникам и только в концовке включается, когда противники устают. К этому моменту словенцы будут иметь преимущество как минимум в два мяча. Честно говоря, даю этот прогноз с надеждой, что он не сбудется. Пусть сборная Казахстана поедет на Евро впервые в своей истории.

В какой форме Словения

Несмотря на поражение от Дании (1:2) в минувшую пятницу, все по-прежнему в руках словенцев. Для выхода в финальную часть Евро-2024 им достаточно не проиграть Казахстану, потому что команда Матьяжа Кека имеет преимущество в одно очко над подопечными Магомеда Адиева. На своем поле Словения еще никому не уступала: 2:0 с Сан-Марино, 1:1 с Данией, 4:2 с Северной Ирландией и 3:0 с Финляндией. Лучший бомбардир – нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко, забивший 4 гола и сделавший 2 ассиста. Абсолютно все результативные действия Шешко пришлись на домашние матчи словенцев. Наряду с датчанами хозяева стадиона «Стожице» в Любляне пропустили меньше всех в группе – 8 мячей. Неудивительно, когда за последний рубеж отвечает вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак.

В какой форме Казахстан

На решающие матчи квалификации Евро-2024 Казахстан остался сразу без двух лидеров – полузащитников «Бешикташа» Бахтиёра Зайнутдинова и «Ордабасы» Асхата Тагыбергена. Их травмы, полученные в клубах, не помешали справиться с Сан-Марино (3:1) в минувшую пятницу. Но лазарет пополнился еще и защитником «Тобола» Багдатом Каировым, досрочно замененным во встрече с санмаринцами. Кроме того, непонятно состояние защитника «Зенита» Нуралы Алипа и нападающего «Актобе» Максима Самородова, пропустивших игру с худшей командой рейтинга ФИФА. Таким образом, к важнейшему матчу в истории сборной Казахстан подходит с серьезными кадровыми проблемами. Магомеду Адиеву придется поломать голову, кем же заменить лидеров. Возможно, снова придется довериться новичку Александру Зуеву из сербского ИМТ. В четырех гостевых матчах квалификации Евро-2024 казахстанцы взяли максимум очков у Сан-Марино (3:0), Северной Ирландии (1:0) и Финляндии (2:1), уступив лишь Дании (1:3). Сейчас нужна исключительно победа. На 1 или 2 гола «ястребов» букмекеры дают коэффициент 1..92.

Словения – Казахстан: статистика личных встреч

Команды встречались в стартовом туре квалификации Евро-2024. Несмотря на гол Максима Самородова и преимущество по итогам первого тайма, победу вырвали словенцы благодаря точным ударам Давида Брекало и Жана Випотника – 1:2. В той встрече казахстанцы нанесли всего два удара в створ ворот соперника, а мячом владели лишь 40% времени.

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