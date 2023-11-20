Россия сыграла вничью со сборными не из топ-100 в 3 последних товарищеских матчах. 16.50 – продление тренда с Кубой

Сборная России проведет товарищеский матч с Кубой.

В трех последних товарищеских матчах со сборными вне топ-100 рейтинга ФИФА Россия сыграла вничью – с Кенией (2:2), Таджикистаном (0:0) и Молдовой (0:0).

В сегодняшнем матче тренд продлится с коэффициентом 16.50.

Встреча состоится 20 ноября в Волгограде и начнется в 19:30 мск.

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