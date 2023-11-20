Молдова выйдет на Евро-2024, если победит Чехию. Коэффициент – 14.00
Сборные Чехии и Молдовы встретятся в квалификации Евро-2024.
Молдова может впервые в истории выйти на чемпионат Европы. Для этого команде нужно побеждать Чехию на выезде.
Поставить на победу Молдовы в сегодняшней игре можно за 14.00. Ничья идет с коэффициентом 5.80, победа хозяев – за 1.26.
Матч состоится 20 ноября и начнется в 22:45 мск.
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