Молдова выйдет на Евро-2024, если победит Чехию. Коэффициент – 14.00

Теги сборная Чехии по футболу сборная Молдовы по футболу Ставки на спорт квалификация Евро-2024 Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Сборные Чехии и Молдовы встретятся в квалификации Евро-2024.

Молдова может впервые в истории выйти на чемпионат Европы. Для этого команде нужно побеждать Чехию на выезде.

Поставить на победу Молдовы в сегодняшней игре можно за 14.00. Ничья идет с коэффициентом 5.80, победа хозяев – за 1.26.

Матч состоится 20 ноября и начнется в 22:45 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Мечта Казахстана о Евро жива, впереди финальный босс – Словения. Коэффициент на выход начинался с 55.00

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий