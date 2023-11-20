Казахстану нужно побеждать Словению для выхода на Евро-2024. Букмекеры не верят в команду Адиева

Сборные Словении и Казахстана встретятся в квалификации Евро-2024.

Победа в сегодняшнем матче выведет Казахстан на чемпионат Европы – впервые в истории. При любом другом исходе на Евро-2024 выйдет Словения.

Букмекеры считают, что команда Магомеда Адиева не сможет обыграть Словению. На победу Казахстана дают 7.00, непоражение словенцев идет за 1.12.

Матч состоится 20 ноября и начнется в 22:45 мск.

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Мечта Казахстана о Евро жива, впереди финальный босс – Словения. Коэффициент на выход начинался с 55.00