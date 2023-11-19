Лихтенштейн забил один гол за 1170 минут. На гол Люксембургу 2.45

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Лихтенштейн сыграет с Люксембургом в квалификации Евро.

На отрезке в 13 матчей Лихтенштейн отличился только в проигранном матче против Боснии и Герцеговины (1:2). Хотя забивать могли еще как минимум в октябрьской встрече с Исландией (0:4), где не реализовали пенальти и получили отмену гола.

Сегодня забьют дома Люксембургу – 2.45.

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