Лихтенштейн забил один гол за 1170 минут. На гол Люксембургу 2.45
Лихтенштейн сыграет с Люксембургом в квалификации Евро.
На отрезке в 13 матчей Лихтенштейн отличился только в проигранном матче против Боснии и Герцеговины (1:2). Хотя забивать могли еще как минимум в октябрьской встрече с Исландией (0:4), где не реализовали пенальти и получили отмену гола.
Сегодня забьют дома Люксембургу – 2.45.
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