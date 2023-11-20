Шансы Кубы в матче с Россией иллюзорны, а 2000 рублей за регистрацию от «Фонбет» вполне реальны

Сборная России сыграет с Кубой в Волгограде 20 ноября.

В последнем матче команда Валерия Карпина сыграла вничью с Кенией (2:2), а кубинцы потерпели крупное поражение от Гондураса (0:4).

Коэффициент на победу Кубы в предстоящей игре на «Волгоград-Арене» совершенно невероятный – 40,00! На ничью можно поставить за внушительные 10,00, а выраженным фаворитом выступает сборная России – коэффициент на успех россиян составляет 1,10. За линию «обе забьют» дают коэффициент 3,10 (против – лишь 1,38), а на то, что Россия не сумеет распечатать ворота кубинцев, можно поставить с кэфом 22,00!

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