Карен Адамян верит в голы Нидерландов сегодня. Коэффициент – 1.95

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18 ноября в 22:45 по московскому времени в матче квалификации Евро-2024 сборная Нидерландов примет сборную Ирландии. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Карен Адамян.

В двух оставшихся матчах отборочного турнира голландцам достаточно набрать 3 очка, чтобы оформить путевку на Евро-2024. Скорее всего, они смогут добиться нужного результата уже по итогам следующей встречи с Ирландией. На стороне Нидерландов не только весомое преимущество в классе, но и отсутствие должной мотивации у соперника. При этом я думаю, что хозяева сыграют результативно. У ирландцев наблюдаются очевидные проблемы в обороне – они пропускали по 2 гола в 3 из 4 последних матчей, в том числе в очной встрече с голландцами.

Нидерланды забьют 2 или 3 гола за 1.95.

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