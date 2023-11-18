Беларусь не смогла обыграть Андорру в ноябре. Сегодня на победу дают 1.56

Сборные Беларуси и Андорры встретятся в квалификации Евро-2024.

Команды встречались в Андорре 9 сентября, матч закончился вничью – 0:0. У сборной Беларуси лишь одна победа в этом отборе – в июне над Косово (2:1).

В сегодняшнем матче беларусы идут фаворитами за 1.56. На ничью дают коэффициент 3.80, на победу Андорры – 7.60.

Встреча состоится 18 ноября и начнется в 20:00 мск.

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